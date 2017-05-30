الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الأندية بجازان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني ، ورؤساء أندية المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية وبحلول بشهر رمضان المبارك.

كما استمع سموه الى شرح مفصل عن أنشطة وفعاليات هيئة الرياضة بمنطقة جازان وما تنفذه الأندية من فعاليات وبرامج مختلفة للشباب والمجتمع والتي تشمل كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال فترة الاجازات.