 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الأندية بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الأندية بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الأندية بجازان
المناطق _ أمل بهكلي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني ، ورؤساء أندية المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية وبحلول بشهر رمضان المبارك.

كما استمع سموه الى شرح مفصل عن أنشطة وفعاليات هيئة الرياضة بمنطقة جازان وما تنفذه الأندية من فعاليات وبرامج مختلفة للشباب والمجتمع والتي تشمل كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال فترة الاجازات.

كما ناقش سموه دور الأندية الرياضية ونتائجها ومراحل مشاركاتها بمختلف الألعاب الرياضية على مستوى المنطقة والمملكة.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال،متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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