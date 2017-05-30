وزير الخارجية اليمني يلتقي وزير المكتب السلطاني العماني

إلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم بالعاصمة العمانية مسقط وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني .

وأكد وزير الخارجية على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين اليمن وسلطنة عمان الشقيقة .

وبحث المخلافي مع الوزير النعماني سبل تعزيز هذه العلاقات وتسهيلات المعاملات للمواطنين اليمنيين وكيفية تذليل الصعوبات لهم وخصوصا الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات مرور عبر أرضي سلطنة عمان .

وخلال اللقاء حمل وزير الخارجية الفريق النعماني نقل تحيات فخامة الرئيس عبد ربة منصور هادي لاخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والرخاء .

وحمل الوزير العماني وزير الخارجية المخلافي نقل تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة لأخية فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية وتمنياته له بالتوفيق والنجاح وان يحل السلام في اليمن قريبا .