بيان من المديرية العامة للسجون حول المقطع المتادول للجناح 17 بإصلاحية الرياض

بين المتحدث الرسمي العميد الدكتور / أيوب بن حجاب بن نحيت بأنه من خلال تنفيذ إجراءات البحث والرصد التي تحرص المديرية العامة للسجون من خلالها إلى توفير أفضل سبل الأمان والراحة لنزلائها الكرام ، بما في ذلك حمايتهم من دخول الممنوعات بإنواعها ، وكل ما من شأنه أن يقوض الجهود التأهيلية والإصلاحية الكبيرة المقدمة للنزلاء، دون المساس بحقوقهم ؛ فقد ضبطت شعبة مكافحة الممنوعات التابعة لإصلاحية الرياض بتاريخ١٤٣٨/٩/٣ هجرية عاملا ً من الجنسية الآسيوية تابعاً لشركة تقوم بأعمال النظافة داخل الإصلاحية ،يحاول تهريب مواد محظورة عبارة عن حشيش مخدر كان يخفيه بطريقة إحترافية عن طريق حفر وإعادة خياطة جزمته أكرمكم الله ، على أن يقوم بتسليمها لنزيل من نفس الجنسية ؛والذي سوف يقوم بدوره بتسليمها لأحد نزلاء جناح 17 (المخصص لقضايا السرقات والسطو وليس لقضايا القتل كما زعموا في المقطع)، أثناء تمتعهم ببرنامج التشميس اليومي، وقد تم عمل الكمين الملائم للقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود ، وتم ذلك ولله الحمد بنجاح، مما أثار بعض نزلاء الجناح ممن لهم علاقة بواقعة الضبط ، محاولين الإعتداء على مدير شعبة مكافحة الممنوعات الذي قام بواجبه الوظيفي بمهنية عالية، ولم يثبت تجاوزه للتعليمات بأي شكلٍ من الأشكال، وعندما لم يتمكنوا من ذلك قاموا بمحاولة تأليب الرأي العام وقلب الحقائق كما عرض في المقطع المتداول.

كما بين الدكتور بن نحيت بأن مدير السجون بمنطقة الرياض ومدير إصلاحية الرياض وقفا حالا ً على الواقعة للتأكد من عدم وقوع أي إعتداء أو تجاوز لا قدر الله . مع العلم أن كافة السجون والإصلاحيات تخضع لإشراف دوائر الرقابة على السجون، وقد حضرا عضوان من دائرة الرقابة على السجون هذا الصباح لإصلاحية الرياض، للتأكد والوقوف على حيثيات الواقعة،كما نشير إلى صدور أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بإحالة ملف القضية إلى شرطة منطقة الرياض – الضبط الجنائي – لسرعة إستكمال إجراءات التحقيق وتركيز المسؤولية الجنائية، التي مبدئياً إنحصرت في خمسة نزلاء، تم عزلهم وتسليمهم للجهة الأمنية المختصة رفق المضبوطات.