نائب أمير جازان يستقبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التقرير الخاص بالمشروعات التي نفذتها إدارة المياة بجازان، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر و عدد من منسوبي الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية وبحلول شهر رمضان المبارك.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الخاص بالمشروعات التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية بتكلفة ٌإجمالية بلغت “٣،٥” مليار ريال و التي يجري تنفيذها حالياً بأكثر من “٢،٥” مليار ونصف ريال في مجالات المياه ، ،السدود ،والصرف الصحي وغيرها من المجالات التابعة لها ، إلي جانب ما تنفذه من أعمال وجهود لإيصال خدماتها للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق أفضل وأعلى المستويات.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادة بما استمع إليه ،وما تضمنه التقرير من إنجازات وخدمات ، بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

سائلاً الله تعالى العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.