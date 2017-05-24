 نائب أمير جازان يستقبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير جازان يبحث وضع الإصحاح البيئي بالمنطقة السعودية للكهرباء تُطلق مبادرة ” إلى متى ” للتوعية بأضرار التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بجازان نائب أمير جازان يستقبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة امام جمعه شاهین‌دژ: مردم ايران از نانوایی نان قسطی می‌خرند بيان من المديرية العامة للسجون حول المقطع المتادول للجناح 17 بإصلاحية الرياض وزير الخارجية اليمني يلتقي وزير المكتب السلطاني العماني الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الأندية بجازان مركز المعلومات لحقوق الإنسان: 519 مقذوفا أطلقتها المليشيا على الأحياء السكنية شرق تعز أمير جازان يصدر قرارات تمديد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز جموع غفيرة تشيع شهيد الواجب الرائد عبدالله حمدي بالطوال .. مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس الفصول الصيفية

نائب أمير جازان يستقبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة
المناطق _امل بهكلي
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التقرير الخاص بالمشروعات التي نفذتها إدارة المياة بجازان، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر و عدد من منسوبي الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية وبحلول شهر رمضان المبارك.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير الخاص بالمشروعات التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية بتكلفة ٌإجمالية بلغت “٣،٥” مليار ريال و التي يجري تنفيذها حالياً بأكثر من “٢،٥” مليار ونصف ريال في مجالات المياه ، ،السدود ،والصرف الصحي وغيرها من المجالات التابعة لها ، إلي جانب ما تنفذه من أعمال وجهود لإيصال خدماتها للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق أفضل وأعلى المستويات.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادة بما استمع إليه ،وما تضمنه التقرير من إنجازات وخدمات ، بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
 سائلاً الله تعالى العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>