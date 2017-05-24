نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بجازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام التعليم بجازان عيسى بن أحمد الحكمي ، وعدد من مسنوبي الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية وبحلول بشهر رمضان المبارك.

وفي بداية اللقاء اطلع نائب امير جازان على آليه عمل مدارس الحد الجنوبي وكيفية تنفيذ خطط التعليم مع القطاع التعليمي بالمحافظات الجنوبية.

كما بين مدير تعليم جازان اداء قطاعي التعليم العام والاهلي وانجازات التعليم ومشاركاته بمختلف الأنشطة والفعاليات.

مشيرا الى أبرز البرامج التي ستنفذ للطلاب خلال فترة الاجازات للاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.