 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بجازان

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بجازان
المناطق _ أمل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام التعليم بجازان عيسى بن أحمد الحكمي ، وعدد من مسنوبي الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية وبحلول بشهر رمضان المبارك.

وفي بداية اللقاء اطلع نائب امير جازان على آليه عمل مدارس الحد الجنوبي وكيفية تنفيذ خطط التعليم مع القطاع التعليمي بالمحافظات الجنوبية.
كما بين مدير تعليم جازان اداء قطاعي التعليم العام والاهلي وانجازات التعليم ومشاركاته بمختلف الأنشطة والفعاليات.
مشيرا الى أبرز البرامج التي ستنفذ للطلاب خلال فترة الاجازات للاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

منوها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم ولمدارس الحد الجنوبي ،ومتابعة وتوجيهات  صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ومعالي وزير التعليم.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
متمنيا لكافة منسوبي التعليم التوفيق والسداد وان يعينهم على حمل وإيصال أمانة التربية والتعليم لكافة ابنائنا الطلاب والطالبات والأجيال القادمة لرفعة ونمو وطننا .

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