السعودية للكهرباء تُطلق مبادرة ” إلى متى ” للتوعية بأضرار التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء مبادرة توعوية في عدد من مدن ومناطق المملكة بعنوان “إلى متى” للتعريف بأضرار التدخين وتقديم الإرشادات العلمية للإقلاع عن هذه العادة السيئة، ضمن برنامج “صحتك تهمنا”، الذي تنفذه الشركة بهدف التوعية الصحية للمجتمع ولمنسوبيها ضمن جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء حمود بن عودة الغبيني ، أن مبادرة ” إلى متى ” لقيت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور داخل وخارج الشركة ، خاصة وأنها تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم واستفادة المدخنين من فترات الصيام للتعود على الإحجام عن التدخين، بالإضافة إلى تزامنها مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في الواحد والثلاثين من مايو الجاري، والتشجيع على الامتناع عن استهلاك جميع أشكال التبغ، وجذب الاهتمام المجتمعي حول التأثيرات الصحية السلبية له، التي تؤدي إلى ملايين الوفيات في جميع أنحاء العالم .

وأضاف أنه لدينا تفاعل مع المبادرة يفوق المتوقع، سواء داخل أو خارج الشركة، حيثُ تمت دعوة جمعية نقاء لمكافحة التدخين لنشر الوعي بين منسوبي الشركة، والمشاركة في فعالياتها، في ظل التعاون الوثيق بين الجانبين، كما تم تعريف الموظفين بالمبادرة وأهدافها، واستبدال طفايات السجائر بأخرى تحمل عنوان المبادرة لتذكير المدخنين بأضرار التبغ، وتحفيزهم على الاقلاع عنه .

ولفت الغبيني النظر إلى تنظيم فعاليات مختلفة لمكافحة التدخين في الرياض والخبر وجدة، وأقامت الشركة خيمة تفاعلية كبيرة في مدينة الخبر، اشتملت على عدة فعاليات تشجيعية للتوعية بأضرار التدخين، حيث كان هناك ممران للسير، أحدهما يجسد حياة المدخن وكيفية تأثير التدخين على جسده وسلوكه، والثاني يبين حياته بدون التدخين والفوائد والمزايا التي يتمتع بها وحُرم منها بسببه، إضافة إلى ركن خاص بعنوان (شلون صحتك؟) بالتعاون مع جمعية نقاء لمكافحة التدخين، لإجراء اختبار التنفس وعدد من الوظائف الحيوية للإنسان، وكذلك ركن بعنوان (خلينا نساعدك) للتوعية بكيفية الإقلاع عن التدخين والوقت الذي يستغرقه الجسم للتعافي، فيما كان الركن الأخير بعنوان (بدلها)، ويهدف إلى استبدال السجائر التي يحملها المدخن بهدايا مناسبة للحدث كقرار شجاع للإقلاع عن التدخين.

مما يذكر أن اليوم العالمي لمكافحة التدخين يُسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ ودعم السياسات الفعّالة لخفض استهلاكه؛ خاصة وأن التدخين يتسبب في قتل ما يقارب 6 ملايين شخص كل عام، أكثر من 600 ألف منهم من غير المدخنين، وأن تعاطي التبغ قد يحصد أرواح ما يزيد على 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030 ما لم نتخذ إجراءات جدية للتوعية بمخاطره.