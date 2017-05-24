 نائب أمير جازان يبحث وضع الإصحاح البيئي بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يبحث وضع الإصحاح البيئي بالمنطقة

نائب أمير جازان يبحث وضع الإصحاح البيئي بالمنطقة
المناطق _ أمل بهكلي
ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء امس، الوضع البيئي بالمنطقة ومحافظاتها وذلك خلال رئاسة سموه لاجتماع لجنة الإصحاح البيئي المنبثقة عن مجلس المنطقة بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن وأمين امانة جازان محمد الشائع وأعضاء اللجنة.
واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الاجتماع الذي جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، لبحث كل ما يتعلق بالجوانب البيئة بوجه عام والإصحاح البيئي بوجه الخاص، راجياً سموه التوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومنها استعراض خطة أمانة منطقة جازان للتعامل مع النفايات ومعالجتها بالطرق العلمية الصحيحة ، وخطة وزارة البيئة والزراعة والمياه للتعامل مع مرامى الصرف الصحي لتجفيفها والتخلص منها ، والسبل الكفيلة بتفعيل الأدوار والمهام المناطة بمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ولجان الإصحاح البيئي بالمحافظات للقيام بأعمال المكافحة وكل ما يضمن الحفاظ على البيئة من التلوث.
كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة تجاهها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

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