نائب أمير جازان يطلع على برامج وفعاليات هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ,على ابرز فعاليات وبرامج هيئة السياحة المنفذة بمنطقة جازان ومحافظاتها ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم ،مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان رستم بن مقبول الكبيسي وعدد من منسوبي الهيئة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية ، وبحلول بشهر رمضان المبارك.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لنشاطات هيئة السياحة ، واستمع لشرح عن أبرز فعالياتها وبرامجها التي تنفذها في مختلف المجالات التابعة لها في كافة المحافظات .

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه ، ،وما تضمنه التقرير من انجازات ، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.