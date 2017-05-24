تطلق مسابقة حفظ القران الكريم في نسختها السادسة

تطلق الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ابتداء من يوم 8 رمضان فعاليات المسابقة القرآنية الرمضانية في نسختها السادسة بتعاون مع جمعية تحفيظ القران الكريم بمنطقة جازان والتي تستهدف العاملين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة والفروع التابعة للإدارة وتشمل فروع المسابقة على ثلاث فروع وهي : فرع حفظ (10) أجزاء و فرع حفظ (5) أجزاء و فرع حفظ (3) أجزاء.

كما تنفذ إدارة العلاقات العامة والإعلام المسابقة الثقافية الرمضانية لمنسوبي الإدارة والفروع التابعة لها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بان الإدارة تحرص على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية و تشجيع المجتمع على التنافس في حفظ القران الكريم من خلال تنظيم المسابقة القرآنية سنويا في مقر الإدارة بجازان.