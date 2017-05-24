اليونسكو تندد بقتل ميليشيا الحوثي وصالح ثلاثة صحفيين بمحافظة تعز

نددت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ايرينا بوكوفا بإقدام مليشيات الحوثي وصالح على قتل ثلاثة مصورين صحفيين وإصابة أثنين آخرين بجروح في هجوم على مدينة تعز في الـ 26 من شهر مايو الجاري.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم ” أدين الهجوم الذي أودى بحياة الصحفيين، تقي الدين الحذيفي ووائل العبسي وسعد النظاري, وأدعو الجميع إلى احترام اتفاقيات جنيف التي تؤكد الوضع المدني للصحفيين وتصف الجرائم التي تستهدف وسائل الإعلام خلال النزاعات بأنها جرائم حرب”.

وأكدت بوكوفا أهمية عمل الصحفيين في ظل الأوضاع الحالية أكثر من أي وقت مضى إذ تسهم تقاريرهم في نجاة المدنيين.