 إرتفاع أسعار المشروبات الغازية والدخان بعد تطبيق الضريبة الانتقائية ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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إرتفاع أسعار المشروبات الغازية والدخان بعد تطبيق الضريبة الانتقائية !

إرتفاع أسعار المشروبات الغازية والدخان بعد تطبيق الضريبة الانتقائية !
المناطق _الرياض

كشفت مصادر عن نسبة الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالنظام الذي يبدأ تطبيقه في السادس عشر من رمضان الجاري، تفرض على سعر التجزئة وهو سعر البيع النهائي للسلعة المشمولة على المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه، وفقًا لـ “سبق”.

وأوضحت المصادر، أنه على سبيل المثال المشروب الغازي الذي يبلغ سعره حالياً 1,5 سيُصبِح سعره بعد تطبيق الضريبة 2,25 ريالاً، كون نسبة الضريبة على المشروبات الغازية تبلغ 50%، وعلى سبيل المثال سيكون سعر باكيت الدخان الذي يبلغ سعره حالياً 12 ريالاً، 24 ريالاً بعد تطبيق الضريبة”.

وأشارت إلى أن الهيئة تستعد لإقرار اللائحة التنفيذية، والمتوقع إقرارها غداً حيث ستشتمل على تفصيلات للنظام، مؤكدة أنه سيتم تخصيص رقم اتصال وبريد إلكتروني لاستقبال بلاغات حول أي مخالفات للنظام، وسيتم تخصيص مكافآت مالية للمبلغين عند التحقق من صحة المخالفات وضبطها.

وأكدت أنه سيتم تحديد نسبة المكافآت ضمن اللائحة التنفيذية، وذلك تنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من النظام والتي منحت مجلس إدارة الهيئة صلاحية منح مكافأة مالية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، على أن تحدد اللائحة مقدار المكافأة والشروط لمنحها وضوابطها”.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع المشمولة حالياً هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 % على سعر التجزئة.

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