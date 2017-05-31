 إيران تدعي انتهاك طائرة سعودية لمجالها الجوي ورفضها الهبوط في طهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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إيران تدعي انتهاك طائرة سعودية لمجالها الجوي ورفضها الهبوط في طهران

إيران تدعي انتهاك طائرة سعودية لمجالها الجوي ورفضها الهبوط في طهران
المناطق _الرياض

ادعى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كريم قدوسي، عن احتكاك عسكري جرى بين السعودية وإيران الخميس الماضي، مشيراً أنّ ذلك حصل في الأجواء الإيرانية بين الطيران السعودي والإيراني، وفقا لموقع جام نيوز.

وقال قدوسي: “إن الطيران السعودي دخل المجال الجوي الإيراني”، معتبراً أنّ “الأمر انتهاك للسيادة الإيرانية”مضيفاً إنّ “طائرة سعودية تحمل قادة عسكريين سعوديين للمشاركة في اجتماع مع المسؤولين الأميركيين حول موضوع تنظيم داعش الإرهابي غادرت مطار الدمام إلى قيرغيزستان، مشيرا إلى انتهاك الطائرة السعودية للأجواء الإيرانية”.

وروى أنّ “المراقب الجوي في مطار “يزد” رصد الطائرة السعودية، وقام بالاستعلام من مطار طهران، هل يسمح لها بالبقاء بالأجواء الإيرانية، وهل لديها الموافقة للطيران في المجال الجوي الإيراني أم لا؟ حيث تبين إنّ “الطائرة السعودية لا تمتلك الموافقة على التحليق في المجال الجوي الإيراني”.

ولفت إلى أنّ “طائرات حربية إيرانية قامت بمرافقة الطائرة السعودية في الجو، وأجبرتها على مغادرة المجال الجوي الإيراني والعودة إلى مطار الدمام، بأوامر من وزارة الخارجية”، مطالباً وزارة الدفاع والخارجية الإيرانية بأنّ توضحا ماهية هذه الحادثة، وأكّد أنّ “لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ستتابع هذه القضية”.

وسأل قدوسي في تصريحاته: “لماذا بعد صدور الأوامر من الدفاع الجوي الإيراني بهبوط الطائرة السعودية في أحد المطارات الإيرانية، رفضت هذه الطائرة الهبوط، ووافقت وزارة الخارجية الإيرانية على عودتها إلى مطار الدمام”؟

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