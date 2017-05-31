 ترمب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان .. وهذه رسالته ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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ترمب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان .. وهذه رسالته !

ترمب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان .. وهذه رسالته !
المناطق - وكالات

هنأ رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترمب، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يحظى بالقدسية لديهم، متمنياً لهم “شهر رمضان عامر بالبهجة والسرور”.

وقال الرئيس في كلمته في 26 أيار/مايو “خلال شهر الصيام من الفجر إلى الغروب، سوف يجد العديد من المسلمين في أميركا وحول العالم المعنى والإلهام في العمل الخيري والتأمل اللذين يعززان مجتمعاتنا”، بحسب موقع shareAmerica.

وقال ترمب: “إن روح رمضان تعزز في جوهرها الوعي بالتزامنا المشترك برفض العنف، والسعي لتحقيق السلام، والعطاء للمحتاجين الذين يعانون من وطأة الفقر أو بسبب النزاعات”.

إلى ذلك، تمنى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وزوجته ريندا سانت كلير، للمسلمين في جميع أنحاء العالم أن يكون شهر رمضان بالنسبة لهم “شهرًا مباركًا وحافلًا بالسلام”.

وقال الوزير في بيان له بمناسبة حلول هذا الشهر “إن رمضان هو شهر الخشوع والكرم والتأمل الذاتي. والأهم من ذلك، أنه وقت اجتماع الأسرة والأصدقاء والتصدّق على من هم أقل حظًا من البشر، إن هذا الشهر يذكرنا جميعًا بقيم الانسجام والتعاطف المشتركة التي نعتز بها”.

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