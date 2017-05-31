 أمريكا تعلنها أمام العالم: نستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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أمريكا تعلنها أمام العالم: نستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب

أمريكا تعلنها أمام العالم: نستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب
المناطق - وكالات

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ستوارد جونز، اليوم، إن  واشنطن تستفيد من الخبرات  السعودية في مواجهة  الإرهاب، مشيراً إلى أن قادة  مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون بعد عام في واشنطن لمراجعة ما تم تحقيقه بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضاف جونز أن المركز الذي تم تأسيسه هو المركز الأكبر لمواجهة الإرهاب، ويعنى بإجراء عمليات تحليل للأشخاص المتطرفين ودراسة سلوكياتهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة العربية السعودية على مشاريع من هذا القبيل التي من شأنها مواجهة الإرهاب، ويمكن للطرفين تعزيز هذا التعاون وأخذه لمستويات إضافية، مضيفاً: “نحن صراحة نستفيد من الخبرات السعودية في هذا المجال”.

وحول نتائج  قمةالرياض، قال جونز إن القمة ركزت على أن يكون المركز الذي تم تأسيسه في الرياض وجهة أساسية لمكافحة الإرهاب ودراسة ظواهره.

وأضاف: قمتنا مع مجلس التعاون الخليجي تضمنت بياناً شديد اللهجة فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في دول الخليج ودول أخرى كالبحرين وسوريا وهذه رسالة قوية لردع  التدخلات الإيرانية.

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