سعود آل ثاني لـ “تميم”: أخي وقرين الطفولة.. خاب أملنا فيك بعد التحالف مع إيران وإيواء الإرهاب

طالب رجل الأعمال الدكتور سعود بن ناصر بن محمد آل ثاني، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بإعادة هيكلة بطانته وتحديداً مستشاريه غير الرسميين كـ “العذبه” و”الملا” و”آل سعد”، مؤكدا أن قطر أضحت منبعاً من منابع تمويل الإرهاب وميناء تصدير للفكر المتطرف.

جاء ذلك في عدة رسائل إلكترونية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “، معبرا خلالها عن خيبة أمله مما وصل إليه حال قطر في دعم الإرهاب والمتطرفين.

وغرد الدكتور سعود بن ناصر بن محمد آل ثاني : بعد أن تحالفت مع إيران ضد أشقائك، وآويت الجماعات الإرهابية ونشرت كتائب إلكترونية لضرب معارضيـك، فسأرفع إلي مقامكم السامي توصيات، ألتمس من سموكم أخذها بعين الاعتبار، لأنه نما إلى علمي متابعتكم لتغريداتي”.

وجاء في مستهل رسالة سعود آل ثاني : حضرة صاحب السمو الشيخ تميم لن أخاطبكم بصفة سموكم أمير البلاد ولكن بصفتكم ابن العم وزميل الطفولة، فمنذ نعومة أظفارنا وكنت نعم الصديق والصاحب والأخ وكنت من أكثر الطلاب تفوقاً ونبوغا، استبشرنا حين تم مناداتك أميراً للبلاد رغم حداثة سنك، وكنا نأمل أن تتغير السياسة الخارجية، حيال دول الجوار”.

وتابع: “الشيخ تميم، خابت آمالنا بعد أن (تحالفت) مع إيران ضد أشقائك، وآويت الجماعات الإرهابيـة، ونشرت كتائب الكترونية لضرب معارضيـك”.

وحول تدخل الشيخة موزة في مقاليد الحكم، قال سعود آل ثاني، “مقام الشيخة موزة كأم محفوظ، ومناقبها مأثورة ولكن الشعب مستاء، من تدخلاتها في إدارة شؤون البلاد”.

ودعا سعود آل ثاني، الشيخ تميم، بإعادة هيكلة بطانته وتحديداً مستشاريه غير الرسميين كـ”العذبه” و”الملا” و”آل سعد”، وبمراجعة سياسة قطر بشأن إيواء القيادات الإخوانية، ودعم ربيبتها حماس، وتطهير الأرض من أذناب إيران، و عزمي، والعودة لأحضان الشقيقة الكبرى السعودية، وطالبه بالتوقف فوراً عن تمويل الجهات المتطرفة.

وأكد سعود آل ثاني، أن مصلحة دول الخليج، والدول العربية والإسلامية، تتطلب وقفة صراحة مع النفس، ناصحا الشيخ تميم بالاعتذر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فغرد قائلا:” الملك سلمان، وقبل رأسه فهو في مقام والد سموكم، وتكاتف مع الشيخ محمد بن زايد لدحر التطرف”.

وواصل سعود أل ثاني، تحذيراته من قبضة الإعلامي القطري عبدالله العذبة الحديدية التي تحكم قطر، مؤكدا على أن الوضع الحالي يشير إلى أن آلية حكـم قطر تدار من Backyard ومن tec التابع للسيدة الأولى موزة.