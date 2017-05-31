قواتنا تتقدم في تعز .. وانهيارات واسعة وهروب في صفوف الميليشيات

يواصل الجيش الوطني و المقاومة اليمنية تمشيط ما تبقى من جيوب للميليشيات عقب السيطرة على القصر الجمهوري في تعز، كما صد الجيش الوطني هجوماً معاكساً للميليشيات حاولت خلاله استعادة السيطرة على القصر.

يأتي ذلك فيما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت دبابات وآليات للميليشيات في التلال المجاورة ما أسفر عن تدميرها.

كما يخوض الجيش الوطني معارك شرسة مع الميليشيات لاستكمال السيطرة على معسكر التشريفات المجاور للقصر في ظل انهيارات واسعة وهروب في صفوف الميليشيات التي سقط منها عشرات القتلى والجرحى.

وكان المخلوع صالح قد وجه بإرسال تعزيزات من الحرس الجمهوري وكذلك من ميليشيات الحوثيين في محاولات لاستعادة القصر الجمهوري لما له من رمزية ودلالة.

وبحسب عبدالباسط البحر، القيادي في الجيش الوطني، فهي معركة كسر عظم، لأن القصر رمز سيادي من حيث التحصينات والعتاد، فهناك قوات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وميليشيات مدربة على يد الإيرانيين.

خبراء عسكريون يقولون إن القصر الجمهوري يعتبر أحد زوايا مربع تسيطر عليه الميليشيات يتمثل في القصر الجمهوري وتلة السلال ومعسكر الأمن المركزي وتلة سوفيتيل، وجميعها تلال مطلة على المناطق المجاورة ومترابطة مع بعضها، مشيرين إلى أن سقوط أحدها يعجل بسقوط المربع بأكمله ويعجل بتحرير بقية مناطق تعز.