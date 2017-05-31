 شاهد.. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان لـ”بوتين” وتداولته وسائل الإعلام العالمية ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان لـ”بوتين” وتداولته وسائل الإعلام العالمية ؟

المناطق - الرياض

قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يوجد خلاف بين بلديهما فيما يتعلق بأسواق النفط.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان “يكاد لا يكون موجود أي تقاطع رئيسي في السياسات السعودية والروسية. اليوم نعمل إلى توجيهها بشكل صحيح لصالح البلدين. أهمها في القاعدة اللي بنيناها سوا بخصوص السياسات النفطية وأسواق النفط. وهذا بالعكس يعطينا فرص كثيرة جدا للبناء عليها في المستقبل”، وهو ما تداولته وسائل الإعلام العالمية.

وقال بوتين للأمير محمد إن اتفاقات الطاقة بين البلدين لها أهمية كبيرة وإن البلدين يعملان على تنمية مستوى العلاقات الناجحة بينهما بهدف توفير الاستقرار لسوق الطاقة ولأسعار النفط.

وبدأ بوتين والأمير محمد منذ لقائهما في بكين العام الماضي تطبيق اتفاق لخفض الإنتاج بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير المنتمية لتلك المنظمة.

 

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