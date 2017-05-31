لأول مرة.. قطر تضع جهاز فحص في الملعب لتفتيش الإعلاميين السعوديين المرافقين لبعثة الهلال

لأول مرة، وضعت قطر جهاز فحص إلكتروني في الملعب لتفتيش الإعلاميين السعوديين وكاميرات المصورين المرافقين لبعثة نادي الهلال السعودي.

ووفقا لما نقلته “الاقتصادية” في تغريدات مقتضبة عن أحد أفراد بعثة الهلال في الدوحة، ذكر أنه تم تهميشهم من قبل القطريين، مع أن المباراة تعتبر على أرض الفريق الهلالي الذي اختار الدوحة لمباراة الإياب.

فيما قال أحد أفراد بعثة الهلال، أنهم استغربوا طريقة تعامل القطريين معهم في محاولة لاستفزازهم والتأثير عليهم.

ونقل عن مدرب الفريق الإيراني، شكره قطر على التسهيلات الكبيرة التي منحوها للفريق قبل المباراة مع الهلال، في المقابل لم يستقبل الهلال أي قطري حيث تركوهم في المطار دون إفطار ولم يقدمو لهم أي تسهيلات.

وأكد عضو في بعثة الهلال، “ما رأيته من القطريين يعني أنهم لا يريدون تواجدنا وأنهم يدعمون الفريق الإيراني لتشتيتنا عن المباراة”، مبينا أنه رغم اختيار الهلال الدوحة لمباراته مع الفريق الإيراني، فإن الفريق واجه استفزازات قطرية لم تعهدها الأندية السعودية إلا في إيران”.

وكان فريق الهلال يستعد لملاقاة نظيره استقلال الأحواز على ملعب ستاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

والواقعة تأتي استمرارًا لحالة التصعيد القطري تجاه المملكة والابتعاد عن وحدة الصف، فتارة يهاجمون العلماء ومرة أخرى القيادة، وها هم يبتعدون عن الروح الرياضية وعدم الاهتمام بالأشقاء في هذا الشهر الكريم.