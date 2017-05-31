 شاهد كيف أنقذ شرطي سعودي شجاع أطفال من سيارة تحترق ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد كيف أنقذ شرطي سعودي شجاع أطفال من سيارة تحترق ؟

شاهد كيف أنقذ شرطي سعودي شجاع أطفال من سيارة تحترق ؟
 المناطق - الرياض

بعد أن قام العريف عيد المطيري بإنقاذ أطفال كانوا داخل سيارة مشتعلة، وجه مدير الأمن العام بتكريمه مع متابعة من مدير الإدارة العامة للمرور”.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور بتكريمه عبر موقعها في تويتر، وذلك بعد موقف المطيري البطولي المتمثل في إنقاذ أطفال من سيارة والدها بعد اندلاع النيران فيها.

وقال الحساب الرسمي لإدارة المرور “بعد عمل بطولي للعريف عيد المطيري في إنقاذه لأطفال بداخل سيارة مشتعلة، مدير الأمن العام يوجه بتكريمه مع متابعة من مدير الإدارة العامة للمرور”.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا المقطع البطولي للعريف المطيري، حيث تلقى إشادات واسعة ومطالبات بتكريمه نظير العمل المشرف الذي قام به.

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