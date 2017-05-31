شاهد.. بوجبا يتناول الإفطار في المسجد النبوي.. ويلتقي الشيخ الحذيفي

انتشر فيديو في موقعي “تويتر” و”يوتيوب” للاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا في المدينة المنورة أمس الاثنين، بعد انتهائه من أداء العمرة وتناول طعام الإفطار في المسجد النبوي.

خلال الزيارة، التقى بوغبا الشيخ علي الحذيفي، وتناول طعام الإفطار مستمتعاً بأذان المغرب، تطبيقا لسنة الرسول الكريم بتعجيل الإفطار.

وكان صاحب رقصة الداب الشهيرة وأغلى لاعب كرة قدم في العالم بول بوغبا، نشر مساء الأحد، على حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورة له بملابس الإحرام في مكة، وتظهر وراءه الكعبة.

وعلق نجم مانشستر يونايتد، قائلاً عن الكعبة: “أجمل ما رأيت في حياتي”.