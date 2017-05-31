 بعد رفعها يونيو المقبل .. تعرف على أسعار السجائر والمشروبات الغازية والطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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بعد رفعها يونيو المقبل .. تعرف على أسعار السجائر والمشروبات الغازية والطاقة

بعد رفعها يونيو المقبل .. تعرف على أسعار السجائر والمشروبات الغازية والطاقة
المناطق- الرياض

فيما أعلنت السعودية رسميا بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية “التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والغازية 50 في المائة” 10 حزيران (يونيو) المقبل، ينتظر أن ترتقع أسعار المشروبات الغازية والطاقة والتبغ.

وبتطبيق الضريبة، ستصبح الأسعار بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بالنسب المحددة حسب النظام، فالمشروبات الغازية ستتغير أسعارها بحسب حجم العبوة، فالسلعة التي تباع بسعر 1.5 ريال ستكون 2.25 ريال على المستهلك النهائي.

في حين ستفرض مشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة لتصبح السلعة التي سعرها ثلاثة ريالات إلى ستة ريالات، وريالان إلى أربعة ريالات على المستهلك النهائي، بينما التبغ ومشتقاته من عشرة ريالات إلى 20 ريالا وكذلك من 12 إلى 24 ريالا على المستهلك النهائي أيضا.

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