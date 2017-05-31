 “الأرصاد”: انخفاض تدريجي في الحرارة غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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“الأرصاد”: انخفاض تدريجي في الحرارة غداً

“الأرصاد”: انخفاض تدريجي في الحرارة غداً
المناطق- الرياض

عزا نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام موجة الحر التي تمر بها بعض مناطق المملكة وتسجيل معدلات أعلى من 48 مئوية إلى منخفض حراري يتمركز شرق المملكة، مبينا أن درجات الحرارة سوف تبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس في الانخفاض التدريجي.

وأوضح وفقا لـ”عكاظ” أن شؤون الأرصاد بدأت في تطبيق برنامج جديد في تقديم المعلومات الأرصادية في مخاطبة الجمهور بطرق سهلة القراءة وجاذبة من خلال إرسال خرائط مدونة بمعلومات الطقس بهدف إيصال معلومات الأجواء التي تشمل نشاط الرياح والحرارة والغبار والأمطار، ويعد ذلك إحدى خطوات التغيير والتجديد وتطوير الإعلام الرقمي.

وعن احتمالات هطول أمطار على العروس، قال: «لا توجد حاليا أي احتمالات، وكل المؤشرات المناخية توضح ارتفاع الحرارة فقط والتي بدورها ستشهد استقرارا خلال الأيام القادمة».

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