دراسة.. السيارات الصغيرة أكثر خطرا على ركابها

أفادت دراسة أعدها معهد السلامة على الطرق السريعة “IIHS” الأمريكي، أن السيارات الصغيرة والاقتصادية هي الأكثر خطرًا على ركابها، بعكس السيارات كبيرة الحجم والفارهة.

واعتمدت الدراسة التحليلية على إحصائية رسمية وموثقة صادرة عن الحكومة الأمريكية لحصر الحوادث بين عامي 2012 و2015، وأبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث وعوامل تعريض الركاب لمريد من الخطر.

وتوصل القائمون على الدراسة أن السيارات الصغيرة والاقتصادية والهاتشباك، بالإضافة إلى العيش في مجتمعات اقتصادها قوي، جميعها من مسببات تفاقم الحوادث وآثارها السلبية على الركاب.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة (abc NEWS) قال ناثان ريني، الذي يعيش في مقاطعة بينيلاس الأمريكية وهو أحد ضحايا حوادث السيارات، إن سيارته وهي كورية الصنع لم يكن أحد ليتخيل أن أحدًا خرج منها حيًا بعد تحطمها. وأضاف ريني: ” الحظ وحده هو الذي أخرجني من هذه السيارة بعد الحادث، وأستطيع أن أقول أن تلك السيارات الصغيرة التي نقودها ليست سوى أفران مايكروويف تسير على 4 إطارات”.

وتضمنت دراسة معهد “IIHS” قائمة بأسماء ماركات وطرازات السيارات التي كانت حاضرة عشرات المرات في أماكن وقوع الحوادث، والتي شهد بعضها فقدان العشرات لحياتهم وهم داخل مقصوراتها، ومن بين أبرز تلك الماركات سيارات كورية ويابانية وأمريكية.

وأشارت الدراسة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض أسعار الوقود تدفع سائقي السيارات إلى القيادة لمسافات أكبر وساعات أطول، وذلك يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وهو من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث إلى جانب جانب السيارات التي تفتقر إلى وسائل أمان كافية لحماية الركاب.

وفي بيان رسمي نشره موقع “cbsnews” الأمريكي، قالت شركة هيونداي الكورية التي احتوت قائمة السيارات الخطيرة على اسم إحدى سياراتها، إن الأمان يأتي في مقدمة أولويات الشركة، كما أن الشركة تعمل دائمًا على تطوير وسائل الأمان بمنتجاتها دون النظر إلى سعرها.

وقال تشاك فارمر، المشرف على الدراسة: ” لقد وجدنا دائمًا أن أعلى معدلات الوفيات في الحوادث كانت على مستوى السيارات الأصغر حجمًا، كما أننا لم نجد أي فائدة من وسائل الأمان بالسيارات الصغيرة”.

ولم تضم قائمة السيارات الأكثر تعريضًا بركابها لخطر الموت، سوى اثنين فقط من السيارات المتوسطة و الكبيرة، أحدهما أمريكية الصنع، أما الثانية فهي يابانية الصنع، وخلصت الدراسة إلى أن السيارات الفارهة والـSUV متعددة المهام كان سائقيها وركابها الأقل عرضة للموت عند وقوع الحوادث.

وأكد “IIHS” أن اختبارات التصادم التي التي تخضع لها موديلات السيارات الأحدث تفيد بأن تكنولوجيا السلامة تشهد تطورًا كبيرًا، ولكن الباحثين في المعهد الأمريكي يقولون أن العمل بشكل أكبر وجهد على تحسين تصاميم السيارات ووسائل السلامة من شأنهم أن يمنعوا وقوع الحوادث.