 واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا

واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باشرت تسليم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم داعش في شمال سوريا، الأمر الذي تعارضه تركيا بشدة.

 

وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالواي في تصريح صحفي: “بدأنا تسليم أسلحة خفيفة وآليات إلى الأكراد” في ميليشيات سوريا الديمقراطية، التي تضم مقاتلين أكرادا بشكل أساسي وآخرون عربا تحارب تنظيم “داعش”.

وأضاف غالوي “علينا تمكين شركائنا على الأرض من هزيمة العدو بسرعة فائقة، وسيضمن التحالف الدعم والمعدات اللازمة والمناسبة لتحقيق الهدف العسكري المتمثل بتحرير الرقة”.

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