واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا

وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالواي في تصريح صحفي: “بدأنا تسليم أسلحة خفيفة وآليات إلى الأكراد” في ميليشيات سوريا الديمقراطية، التي تضم مقاتلين أكرادا بشكل أساسي وآخرون عربا تحارب تنظيم “داعش”.

وأضاف غالوي “علينا تمكين شركائنا على الأرض من هزيمة العدو بسرعة فائقة، وسيضمن التحالف الدعم والمعدات اللازمة والمناسبة لتحقيق الهدف العسكري المتمثل بتحرير الرقة”.