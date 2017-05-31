 عشرات القتلى و الجرحى بانفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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عشرات القتلى و الجرحى بانفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل

عشرات القتلى و الجرحى بانفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل
المناطق - وكالات

انفجرت سيارة مفخخة في وقت مبكر، الأربعاء، بالقرب من الحي الدبلوماسي في كابل، كما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، ما أدى إلى تصاعد سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة، في منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.
وأسفر الانفحار الذي وصفه شهود بـ”الهائل” عن مقتل 9 وإصابة أكثر من 90 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار، حيث تطايرت النوافذ والأبواب.

وقال نجيب دانيش الناطق باسم الوزارة إن “سيارة مفخخة انفجرت عند الساعة 08:25 (04:25 توقيت غرينيتش)”.

ويضم الحي الدبلوماسي في كابل عددا من السفارات الأجنبية.

وذكر شهود عيان أن أضرارا جسيمة وقعت بالقرب من مكان الانفجار وأشخاصا ممدين أرضا، ما يوحي بحصيلة كبيرة للضحايا.

ولم تتبن أي مجموعة الهجوم، لكن الانفجار يأتي بعيد بدء “هجوم الربيع”، الذي تشنه حركة طالبان سنويا.

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