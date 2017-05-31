 هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟ واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا عشرات القتلى و الجرحى بانفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل الإطاحة بـ “راق” يتحرش بالنساء في الجبيل “الأرصاد”: انخفاض تدريجي في الحرارة غداً بعد رفعها يونيو المقبل .. تعرف على أسعار السجائر والمشروبات الغازية والطاقة شاهد.. بوجبا يتناول الإفطار في المسجد النبوي.. ويلتقي الشيخ الحذيفي شاهد كيف أنقذ شرطي سعودي شجاع أطفال من سيارة تحترق ؟ لأول مرة.. قطر تضع جهاز فحص في الملعب لتفتيش الإعلاميين السعوديين المرافقين لبعثة الهلال فيديو مضحك.. مواطن أراد اختبار سماعات المسجد وخاف الأهالي يفطرون.. فماذا قال ؟! شاهد.. ماذا قال الأمير محمد بن سلمان لـ”بوتين” وتداولته وسائل الإعلام العالمية ؟ فكرة مجنونة.. ماذا فعل لاجئ سوري ليخبئ “تحويشة العمر” ؟!

هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟

هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟
المناطق - الرياض

يسافر الكثيرون حول العالم على متن طائرات تابعة لشركة “بوينغ”، كل يوم، لكن نادرا ما يتساءلون حول السبب الذي جعل مقدمة أشهر طرازاتها في شكل “أحدب”.

 

وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن طائرة بوينغ 747 جرى تصميمها أولا لتكون طائرة ركاب تجارية، وطائرة شحن في الوقت نفسه.

وتبعا لذلك، فقد بحثت الشركة عن طريقة ناجعة لأجل الشحن إلى الطائرة، لاسيما حين يتعلق الأمر بحمولات عريضة أو مرتفعة ، ووجدت أن إحداث “الحدبة” من شأنه إفساح مكان إضافي في الطائرة.

وبما أن قمرة القيادة في الطائرة تقع في المقدمة، فقد جعل المصممون الحدبة في المكان الذي يليها مباشرة، فظهرت الانحناءة واضحة على ظهر المركبة.

ورغم أن الطائرات التجارية لا تستدعي اليوم إدخال شحنات كبيرة إلى الطائرة، إذ يكتفي الزبائن بنقل حقائبهم، حافظت الطائرة الشهيرة على تصميمها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>