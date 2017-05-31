هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟

وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن طائرة بوينغ 747 جرى تصميمها أولا لتكون طائرة ركاب تجارية، وطائرة شحن في الوقت نفسه.

وتبعا لذلك، فقد بحثت الشركة عن طريقة ناجعة لأجل الشحن إلى الطائرة، لاسيما حين يتعلق الأمر بحمولات عريضة أو مرتفعة ، ووجدت أن إحداث “الحدبة” من شأنه إفساح مكان إضافي في الطائرة.

وبما أن قمرة القيادة في الطائرة تقع في المقدمة، فقد جعل المصممون الحدبة في المكان الذي يليها مباشرة، فظهرت الانحناءة واضحة على ظهر المركبة.

ورغم أن الطائرات التجارية لا تستدعي اليوم إدخال شحنات كبيرة إلى الطائرة، إذ يكتفي الزبائن بنقل حقائبهم، حافظت الطائرة الشهيرة على تصميمها.