 المتحدث باسم البيت الأبيض يشيد بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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المتحدث باسم البيت الأبيض يشيد بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة

المتحدث باسم البيت الأبيض يشيد بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة
المناطق - واس

أشاد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بنتائج زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال في الإيجاز الصحفي اليومي اليوم: “لقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الخارجية كرئيس للولايات المتحدة بزيارة المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى أن خطابه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض كان نقطة تحول تاريخية، لأجل توحيد العالم المتحضر في الحرب ضد الإرهاب والتطرف وعزل النظام الإيراني الذي تسبب في معظم العنف بالمنطقة.
وأشار سبايسر إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعدداً من القادة، ألقوا كلمات مميزة خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأكدوا أنه لا يمكن إغفال أهمية اجتماع الكثير من قادة البلدان الإسلامية وإدراكهم للحاجة إلى مكافحة التطرف.
وقال إن خادم الحرمين الشريفين عبّر في كلمته خلال القمة عن مشاطرته الرئيس ترامب عزمه في نبذ التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

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