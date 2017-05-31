 “الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين عقوبة إفشاء معلومات “الضريبة المضافة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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“الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين عقوبة إفشاء معلومات “الضريبة المضافة”

“الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين عقوبة إفشاء معلومات “الضريبة المضافة”
المناطق - الرياض

نص مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة على فرض غرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين على موظف الهيئة الذي يقوم بتسريب معلومات ضريبية خاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة.

وأشار مشروع النظام الذي نشرته الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن موظف الهيئة أو أي عامل فيها يعد مرتكباً لمخالفة متعمدة، في حال خالف المادة الخامسة والثلاثين من النظام والمتعلقة بسرية المعلومات.

وأضاف أن الموظف المخالف يعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال، ويجوز إحالته إلى المحكمة الإدارية لفرض أي عقوبات إضافية عليه، كما يطبق في حقه أية أحكام أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الصلة.

وأبان أن العقوبة قد تشمل بعد الإدانة غرامة إضافية تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين، دون الإخلال بأي عقوبة جنائية قد تفرض بموجب أنظمة أخرى سارية في المملكة إضافة إلى العقوبات المفروضة بموجب نظام الضريبة المضافة.

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