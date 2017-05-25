 بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض صور نادرة وتفاصيل جديدة حول حادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة “الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين عقوبة إفشاء معلومات “الضريبة المضافة” المتحدث باسم البيت الأبيض يشيد بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة مسلمو فنلندا يفطرون ساعة فقط! هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟ واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا عشرات القتلى و الجرحى بانفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل الإطاحة بـ “راق” يتحرش بالنساء في الجبيل “الأرصاد”: انخفاض تدريجي في الحرارة غداً بعد رفعها يونيو المقبل .. تعرف على أسعار السجائر والمشروبات الغازية والطاقة شاهد.. بوجبا يتناول الإفطار في المسجد النبوي.. ويلتقي الشيخ الحذيفي

بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض

بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة النقل، عن استكمال إنارة طريق القدية الواقع على خط الرياض ـ مكة السريع؛ وذلك لخدمة الأحياء الغربية في العاصمة الرياض.

ونشرت الوزارة تدوينة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أمس (الثلاثاء) قائلة: “استكمال إنارة طريق القدية (الرياض مكة السريع)، لخدمة أحياء غرب الرياض”.

جدير بالذكر أن منطقة القِدِيّة الواقعة جنوب غرب العاصمة الرياض، ستشهد أكبر مشروع لمدينة ثقافية ورياضية وترفيهية، وذلك على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً، فيما كان أمير منطقة الرياض، قد أعلن الشهر الماضي أن العمل يجري حالياً على البنية التحتية للمدينة، وأنها ستكون ظاهرة للعيان قريباً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>