بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض

أعلنت وزارة النقل، عن استكمال إنارة طريق القدية الواقع على خط الرياض ـ مكة السريع؛ وذلك لخدمة الأحياء الغربية في العاصمة الرياض.

ونشرت الوزارة تدوينة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أمس (الثلاثاء) قائلة: “استكمال إنارة طريق القدية (الرياض مكة السريع)، لخدمة أحياء غرب الرياض”.

جدير بالذكر أن منطقة القِدِيّة الواقعة جنوب غرب العاصمة الرياض، ستشهد أكبر مشروع لمدينة ثقافية ورياضية وترفيهية، وذلك على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً، فيما كان أمير منطقة الرياض، قد أعلن الشهر الماضي أن العمل يجري حالياً على البنية التحتية للمدينة، وأنها ستكون ظاهرة للعيان قريباً.

