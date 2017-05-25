 بعد وفاة مراهق.. خبراء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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بعد وفاة مراهق.. خبراء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة

بعد وفاة مراهق.. خبراء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة
المناطق - وكالات

حذر خبراء من المخاطر المحتملة لمشروبات الطاقة، بعدما أصيب صبي يبلغ من العمر (16 عاما) بضعف شديد في الولايات المتحدة وتوفى جراء ما تم وصفه بأنه “حالة قلبية بسبب الكافيين”.

وشعر الصبي أنه ليس على ما يرام في فصله بالمدرسة الثانوية بعدما تناول ثلاثة مشروبات تحتوي على الكافيين – وهي كافيه لاتيه وعبوة كبيرة من ماونتين ديو و”نوع آخر” من مشروبات الطاقة في غضون ساعتين، بحسب تقرير نشرته شبكة (سي إن إن) نقلا عن الطبيب الشرعي المحلي.

ويحذر الأطباء من أن استهلاك الكافيين المبالغ فيه يمكن أن يكون له عواقب خطيرة، سيما للأشخاص الذين يعانون من عيوب قلبية موجودة مسبقا.

وقال الطبيب الشرعي إن استهلاك كمية كبيرة للغاية في فترة قصيرة كهذا تسبب في اضطراب النظم القلبي ما أدى إلى وفاة الصبي في أواخر إبريل. وخلال اضطراب نظم القلب، قد لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم عبر الجسم، ما يتسبب في تلف الدماغ وغيره من الأعضاء.

ولم يتم العثور على أثر لمخدرات أو كحول في جهاز الصبي، ولم يظهر تحليل الطب الشرعي أي مرض قلبي لم يتم تشخيصه.

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