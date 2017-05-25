 أرامكو توقع اتفاقية لإقامة مجمع عالمي للصناعات البحرية في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التريب التقني تحذر المعاهد الأهلية من تشغيل وقبول مخالفي نظام العمل الليلة … انطلاق الدورة الرمضانية الرياضية الثالثة بمحافظـة الكامل جامعة تبوك تعلن مواعيد التسجيل للعام الدراسي المقبل أمانة الرياض تغلق “3” ملاحم وتوقف “9” عمال مخالفين استمرار الأتربة على الشرقية والرياض.. وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة لمعالجة إساءة الاستعمال.. ميزة جديدة للرسائل من تويتر الفالح: اتوقع عودة التوازن لسوق النفط في المستقبل القريب جدا روسيا تقصف داعش في سوريا من المتوسط أرامكو توقع اتفاقية لإقامة مجمع عالمي للصناعات البحرية في المملكة بعد وفاة مراهق.. خبراء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة بالأرقام.. رمضان كريم جدا بالنسبة لفيسبوك بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض

أرامكو توقع اتفاقية لإقامة مجمع عالمي للصناعات البحرية في المملكة

أرامكو توقع اتفاقية لإقامة مجمع عالمي للصناعات البحرية في المملكة
رويترز

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مساهمين مع شركة لامبريل بي إل سي “لامبريل”، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة “هيونداي للصناعات الثقيلة”، للشراكة في مشروع تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية كمشروع أساسي في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة.
وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة من خلال طرح حلول تنافسية آمنة، وعالية الجودة، وبمعايير عالمية، حيث يأتي المشروع لتوطين العناصر الأساسية في منظومة توريد أرامكو السعودية المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال, كما سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة، التي ستسهم في تلبية طلب أرامكو السعودية وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة. وسيعمل المجمع بطاقة انتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَج من سفن ومنصات حفر بحرية.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال العام 2019م، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022م، وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وإيجاد المزيد من فرص العمل في المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>