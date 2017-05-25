روسيا تقصف داعش في سوريا من المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن سفينة حربية وغواصة روسيتان أطلقتا صواريخ كاليبر من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم دعش قرب تدمر بسوريا، وفقا لوكالة “إنترفاكس” الروسية.

وأضافت الوكالة أن الجيش الروسي حذر الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق الصواريخ.

وذكر الجيش الروسي أن سفنه الحربية في البحر المتوسط أطلقت 4 صواريخ كاليبر على مواقع تنظيم داعش في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان بثته: “قامت الفرقاطة أميرال إيسين والغواصة كراسنودار التابعتان للأسطول البحري الروسي من القسم الشرقي للبحر المتوسط بإطلاق 4 صواريخ مجنحة من نوع كاليبر على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تدمر (…) وتمت إصابة جميع الأهداف”.

وأشار البيان إلى أن “الغواصة “كراسنودار” أجرت الإطلاق من تحت الماء”.

من جانبه أعلن بميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، مساء الثلاثاء، بنجاح عملية إطلاق صواريخ “كاليبر” من مياه البحر المتوسط على مواقع “داعش” في سوريا.