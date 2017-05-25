الفالح: اتوقع عودة التوازن لسوق النفط في المستقبل القريب جدا

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، إن استثمارات النفط هبطت بنحو تريليون دولار في العامين الماضيين، موضحا أنه يتوقع عودة التوازن للسوق في المستقبل القريب جدا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال تصريحاته على هامش زيارة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق له إلى روسيا: “ملتزمون بخفض المخزونات النفطية إلى متوسط 5 سنوات”.

وأوضح أن “مخزون النفط التجاري لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 30 مليون برميل منذ بداية العام والمخزونات العائمة تراجعت بنفس المقدار”.

وأكد الفالح على “التزام السعودية مع روسيا بفعل كل ما يلزم للمساعدة على تحقيق الاستقرار بأسواق النفط”.

وتابع: “نريد إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين”.