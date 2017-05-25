استمرار الأتربة على الشرقية والرياض.. وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ـ قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة ـ تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية تمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية من مناطقة الرياض .

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج .