الليلة … انطلاق الدورة الرمضانية الرياضية الثالثة بمحافظـة الكامل

تنطلق في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الثالثة بمحافظة الكامل، وتفتتح الفعاليات بمباراة كرة القدم بين فريقي شباب الفهد والوطن بمقر المدينة الشبابية بمخطط البحرة.

فيما أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية المُنظمة للدورة، أن هذه الدورة هي أحدى البرامج التي تتبناها اللجنة وتقيمها علي مدار العام، بهدف تعزيز التنافس الرياضي بين الشباب وإشغال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالفائدة والنفع ويقيهم من المخاطر التي تهدد مستقبل الوطن كمظاهر الإدمان والسلوك الإجرامي.

وأكد الأستاذ حامد بن سعيد المغيظي السلمي المشرف العام علي الدورة الرمضانية الثالثة ، أن فعاليات الدورة ستستمر حتى السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وستشمل على العديد من المنافسات والمسابقات والأنشطة كدوري كرة القدم، ودوري كرة الطائرة، ودورات تدريبية، ولقاءات ثقافية وتوعوية، وسحوبات وجوائز في نهاية الدورة للفرق الفائزة والرعاة الرسميين وكذالك الحضور.

يذكر أن صحيفة “بني سليم” هي إحدى الرعاة الرسميين للدورة الرمضانية الرياضية الثالثة بمحافظـة الكامل، حيث ستتولى الصحيفة تغطية فعاليات وأنشطة الدورة بشكل كامل.