 إيداع 1.5 مليار ريال مساعدات مقطوعة لـ 857 ألف حالة خلال شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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إيداع 1.5 مليار ريال مساعدات مقطوعة لـ 857 ألف حالة خلال شهر رمضان

إيداع 1.5 مليار ريال مساعدات مقطوعة لـ 857 ألف حالة خلال شهر رمضان
المناطق - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وذلك بعد إعلان الوزارة دمج تلك الاستحقاقات في حساب واحد، وصرفها دفعة واحدة بدايةً من شهر رمضان الحالي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د.إبراهيم الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 1.493.054.591ريالا، تمثل المساعدات المقطوعة لشهر رمضان الجاري، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف أن عدد الحالات التي تم إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة لها للشهر الحالي بلغ 857.212 حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

وأكد الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي بالغفيص، وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف للمستفيدين دفعة واحدة اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك الحالي.

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