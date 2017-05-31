 الجيش الحر يطرد ميليشيات إيرانية في ريف حمص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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الجيش الحر يطرد ميليشيات إيرانية في ريف حمص

الجيش الحر يطرد ميليشيات إيرانية في ريف حمص
المناطق - وكالات

تمكنت فصائل من الجيش السوري الحر، الأربعاء، من السيطرة على مواقع للمليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري في ريف حمص الشرقي، ضمن البادية السورية.
وقالت مصادر عسكرية في الجيش الحر لسكاي نيوز عربية إن مقاتلين من الجيش الحر سيطروا على مواقع للمليشيات الإيرانية، قرب منطقتي حاجز ظاظا والسبع بيار، عقب اشتبكات عنيفة سقط خلالها قتلى لقوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وأعلن فصيلا “جيش أسود الشرقية” و”قوات الشهيد أحمد العبدو” التابعان للجيش الحر، في وقت سابق، كسر خطوط الدفاع الأولى للقوات الحكومية السورية والميليشيات المساندة لها، إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قرب حاجز ظاظا والسبع بيار بريف حمص الشرقي.

وتأتي هذه المعارك ضمن ما أطلقت عليه فصائل الجبش الحر معركة “الأرض لنا”، التي تهدف إلى صدّ ما وصفته الخطر الإيراني – العراقي عن منطقة البادية، ومنع وصول المليشيات إلى معبر التنف على الحدود العراقية.

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