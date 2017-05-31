سفيرا المملكة في ماليزيا وإندونيسيا يكرّمان الملحق الثقافي بمناسبة انتهاء إيفاده

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل توديع لسعادة الملحق الثقافي السعودي بماليزيا الأستاذ الدكتور زايد بن عجير الحارثي المنتهيةمدة إيفاده للعمل في الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا .

وأثنى السفير على ما قام به الملحق الأستاذ الدكتور الحارثي من إنجازات خلال فترة عمله، ومن أهمها شراء مبنى للملحقية وتسهيل مهام الطلاب في كافة أمورهم الدراسية والتواصل مع الجامعات الماليزية وتمثيل المملكة تعليميًا وثقافياً خير تمثيل.

كما ثمن السفير كذلك الجائزة الدولية التي حصل عليها الملحق من الولايات المتحدة الأمريكية الخريج الدولي المميز، وعد ذلك مصدر فخر للوطن قبل أن يكون مصدر فخر للدكتور الحارثي.

كما أكد أن الحارثي قد أدى المهمة بكل تميز وكفاءة واقتدار .

من جانبه عبر الملحق الثقافي الأستاذ الدكتور زايد الحارثي عن شكره وتقديره لسعادة السفير على هذا التكريم والذي ترك أثراً حسناً في نفسه ، وكان خير ختام لمسيرة عمل حافلة في خدمة الدين والوطن.

وقال :

أشكر الله تعالى اولا على ما وفقنا إليه، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد على الدعم الكبير للعلم والتعليم والحرص على أبنائهم المبتعثين في ماليزيا خاصة والعالم أجمع، وأن ما تحقق من إنجازات في الملحقية فهي ثمار لهذا الدعم .

كما قدم الشكر لوزير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد العيسي ووكيل الوزارة للبعثات المشرف العام على الملحقيات الدكتور جاسر الحربش على الدعم والتشجيع والمساندة في إنجاح مهام الملحقية، وكذلك سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا وإندونيسيا على ما لقيه منهم من كل تسهيل ودعم.

وقال الحارثي :

أشعر بالرضا والفخر لما تحقق خلال الفترة الماضية من حيث استكمال شراء مبنى الملحقية والأرض المجاورة له في الحي الدبلوماسي الشهير في كوالالمبور، وايضا فتح الابتعاث في التخصصات الطبية، وتحقيق المراكز الأولى في مشاركات الملحقية وهي تمثل المملكة في معارض الكتاب الدولية في ماليزيا وإندونيسيا، وتوقيع العديد من اتفاقات التعاون بين الجامعات السعودية والماليزية ، وكذا جهود الملحقية في نشر اللغة العربية في ماليزيا ، وغيرها من الإنجازات .

إثر ذلك قدمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية .

حضر الحفل وقد حضر الحفل نائب السفير فواز العتيبي وأركان السفارة ومدراء المكاتب والملاحق وحشد من الدبلوماسيين السعوديين والمسؤولين من المملكة وماليزيا .

من ناحية أخرى قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي شكره وتقديره للدكتور زايد الحارثي بمناسبة انتهاء فترة تكليفه بالعمل ملحقا ثقافيا في ماليزيا وإندونيسيا.

وأشاد الشعيبي بما بذله الحارثي طيلة فتره عمله من جهود وما حققه من إنجازات في المجال الثقافي والعلمي والتربوي في اندونيسيا، مشيراً إلى تحقيق المملكة المركز الاول ودرع التميز في معرض جاكرتا الدولي للكتاب حيث كانت المملكة هي ضيف الشرف ونال جناحها على إعجاب الزوار والمثقفين والمسؤلين والكتاب الإندونيسيين.

وقال “الحارثي”: هذا التكريم ليس بغريب على السفير الذي شارك وساهم في كل نجاحات الملحقية الثقافية .