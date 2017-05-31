أمانة الاحساء تظفر بجائزة التميز للمحتوى الالكتروني الذكي

حصلت أمانة الأحساء على الجائزة الـ 22 لتميز الحكومة والمدن الذكية لفئة ( تميز المحتوى الإلكتروني الذكي ) ، وذلك بمركز دبي المالي العالمي بالتزامن مع انعقاد النسخة الـ 23 لمؤتمر ” الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي ” بحضور كبار الشخصيات والمؤسسات ووسائل الاعلام الإقليمية والعالمية ، ونيل أمانة الاحساء لهذه الجائزة يأتي بعد ترشيحها من قبل الخبراء والمختصين ولجنة تحكيم الجائزة وذلك استناداً الى معايير المعهد والذي وضع في أولوياته أهمية تحسين جودة وكفاءة المحتوى الحكومي الذكي بما يتوافق مع أفضل معايير الكفاءة والجودة الحديثة والمساهمة في إثراء المحتوى الإلكتروني لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في الخدمات التعليمية وخدمات البحث العلمي والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعالة في عصر الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية 2020 .

وتقدم أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم بالتهنئة وجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – بهذا المنجز الوطني على المستوى الإقليمي ، مشيراً الى انه تحقق بفضل الله عزوجل ثم بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي ، مضيفاً : والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، لتوجيهاتهم ومتابعتهم لكل مامن شأنه التطوير والتنمية والارتقاء بالخدمات البلدية لأمانة الاحساء بما يخدم المواطن وفق الرؤى والتطلعات المثلى ، واكد الملحم على ان خدمة المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم تمثل الجائزة الحقيقية للأمانة، مؤكداً على أن الأمانة لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفها الإستراتيجي لتطبيق مفهوم واحة الأحساء الذكية (iHasa)واستثمار تقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، الأمر الذي يترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ويرفع من مستوى رضا المستفيدين عن خدمات الأمانة، لافتاً الى أن نيل هذه الجائزة وما سبقها من إنجازات يمثل جوانب تحفيزية لكافة منسوبي الأمانة لمضاعفة الجهود وتعزيز رؤى التكامل العملي بروح الفريق الواحد خدمةً للوطن والمواطن.

الجدير ذكره ان أمانة الاحساء ظفرت خلال العامين الماضيين بجوائز عدة من بينها ( جائزة رقمي , جائزة المركز الأول للعمل البلدي الخليجي بمنظومة تراخيص البناء الإلكترونية ، جائزة افضل التطبيقات الذكية عن تطبيق الأمانة الذكي ” أمانتي ” ، الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية ” درع التميز الذهبي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي “).