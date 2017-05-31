 جامعة عبد الرحمن بن فيصل تكرم مسيرة العطاء في الحفل السنوي للمتقاعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة عبد الرحمن بن فيصل تكرم مسيرة العطاء في الحفل السنوي للمتقاعدين

جامعة عبد الرحمن بن فيصل تكرم مسيرة العطاء في الحفل السنوي للمتقاعدين
المناطق – منال الدوسري

تقيم عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل غدا الخميس الحفل السنوي لتكريم موظفي العمادة المتقاعدين الذين امضوا سنوات في الخدمة والعمل.

حيث تحرص إدارة الجامعة بقيادة معالي مدير الجامعة ا.د. عبد الله بن محمد الربيش على التقدير الكامل لكل منسوبيها وخاصة أولئك الذين بذلوا كل جهد ممكن عبر فترة عطائهم الطويل في تحقيق تاريخها المشرق.

وذكر عميد عمادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد بن مسعود العبد الله بانه من الوفاء ورد الجميل لمن ساهم وعمل في نهضة هذا الصرح العلمي الهام وافنى عمرا في خدمة أبناء الوطن ان يكون له يومٌ تسرد فيه الذكريات وتسترجع أجمل الأيام في هذا اللقاء وان يقدر ببصماته التي طبعها على أروقة الجامعة مضيفا ان إدارة الجامعة حريصة على موظفيها ودعمهم من كافة الجوانب سواء العلمية او التدريبية وذلك لتحقيق سرعة الإنجاز والعمل الذي يرقى لمستوى رضا المستفيد والمتقاعدون لهذا العام كلا من سعادة الاستاذ/ احمد بن علي السديري و الاستاذ/ سالم بن محيي القحطاني و  الاستاذ/ سلمان بن محمد الصياح .

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