إطلاق 310 من سجناء الحقين العام والخاص بالشرقية

أفرجت سجون المنطقة الشرقية عن 310 نزيلا من السعوديين والأجانب في الحق العام والذين تنطبق عليهم شروط العفو وذلك انفاذاً لمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأوضح مدير إدارة السجون في المنطقة الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي أنه تم الإفراج عن النزلاء السعوديين والأجانب في الحق العام في هذا الشهر الفضيل وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المكرمة الغالية، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمتابعته المستمرة لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالنزلاء