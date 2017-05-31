 إطلاق 310 من سجناء الحقين العام والخاص بالشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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إطلاق 310 من سجناء الحقين العام والخاص بالشرقية

إطلاق 310 من سجناء الحقين العام والخاص بالشرقية
المناطق – منال الدوسري
أفرجت سجون المنطقة الشرقية عن 310 نزيلا من السعوديين والأجانب في الحق العام والذين تنطبق عليهم شروط العفو وذلك انفاذاً لمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وأوضح مدير إدارة السجون في المنطقة الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي أنه تم الإفراج عن النزلاء السعوديين والأجانب في الحق العام في هذا الشهر الفضيل وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المكرمة الغالية، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمتابعته المستمرة لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالنزلاء

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