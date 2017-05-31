 الاخضر يودع مونديال الشباب من دور الـ 16 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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الاخضر يودع مونديال الشباب من دور الـ 16

الاخضر يودع مونديال الشباب من دور الـ 16
المناطق - الرياض

ودع المنتخب السعودي، بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في كوريا الجنوبية من دور الـ 16، بعد خسارته أمام أوروجواي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وجاء هدف منتخب أوروجواي الوحيد عن طريق نيكولاس دي لاكروز في الدقيقة 50 من عمر المباراة، لينضم إلى قائمة المتأهلين للدور ربع النهائي التي تضم منتخبي فنزويلا والبرتغال.

ويلعب منتخب اوروجواي مع البرتغال في الرابع من يونيو المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مونديال الشباب.

ويلتقي بعد قليل منتخبا زامبيا وألمانيا وانجلترا مع كوستاريكا، بينما يلعب غداً المكسيك مع السنغال وفرنسا مع ايطاليا والولايات المتحدة مع نيوزيلندا.

ودع المنتخب السعودي، بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في كوريا الجنوبية من دور الـ 16، بعد خسارته أمام أوروجواي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وجاء هدف منتخب أوروجواي الوحيد عن طريق نيكولاس دي لاكروز في الدقيقة 50 من عمر المباراة، لينضم إلى قائمة المتأهلين للدور ربع النهائي التي تضم منتخبي فنزويلا والبرتغال.

ويلعب منتخب اوروجواي مع البرتغال في الرابع من يونيو المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مونديال الشباب.

ويلتقي بعد قليل منتخبا زامبيا وألمانيا وانجلترا مع كوستاريكا، بينما يلعب غداً المكسيك مع السنغال وفرنسا مع ايطاليا والولايات المتحدة مع نيوزيلندا.

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