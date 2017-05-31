 معلم عراقي مفصول يقتل معلمين فلسطيني وسعودي بمدارس المملكة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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معلم عراقي مفصول يقتل معلمين فلسطيني وسعودي بمدارس المملكة بالرياض

معلم عراقي مفصول يقتل معلمين فلسطيني وسعودي بمدارس المملكة بالرياض
المناطق - الرياض

اقدم معلم مقيم “عراقي” بقتل معلميين احدهما سعودي والآخر مقيم “فلسطيني” داخل إحدى المدارس الأهلية المعروفة “المملكة” بالعاصمة. وقد باشرت الأجهزة الأمنية بالرياض، صباح اليوم، الجريمة.

و أوضحت مصادر للمناطق أن الجاني معلم عراقي كان يعمل بالمدرسة و الضحايا هما معلمين أحدهما سعودي و الآخر معلم فلسطيني يعملان في نفس المدرسة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني كان يعمل في المدرسة نفسها؛ مرجّحة أن تعود أسباب الجريمة إلى خلافات سابقة.. وأيضا لقيام الإدارة بفصله من عمله.

وتكثّف الجهات الأمنية عمليات البحث عن الجاني الذي غادر الموقع عقب تنفيذ جريمته.

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