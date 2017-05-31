 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن طرح 146 وظيفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن طرح 146 وظيفة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن طرح 146 وظيفة
المناطق - واس

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح 146 وظيفة إدارية وهندسية وحاسوبية.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك بدءاً من يوم غدٍ الخميس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 /9 / 1438هـ، وذلك عن طريق موقع الجامعة الالكتروني www.uod.edu.sa ، مؤكداً أهمية إرفاق المؤهلات والخبرات العلمية.

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