جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن طرح 146 وظيفة

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح 146 وظيفة إدارية وهندسية وحاسوبية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك بدءاً من يوم غدٍ الخميس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 /9 / 1438هـ، وذلك عن طريق موقع الجامعة الالكتروني www.uod.edu.sa ، مؤكداً أهمية إرفاق المؤهلات والخبرات العلمية.