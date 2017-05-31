 لغز تغريدة ترامب! .. حذفها بعد أن أشعلت تويتر ويتسائل عن معناها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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لغز تغريدة ترامب! .. حذفها بعد أن أشعلت تويتر ويتسائل عن معناها

لغز تغريدة ترامب! .. حذفها بعد أن أشعلت تويتر ويتسائل عن معناها
المناطق - الرياض

ظهرت تغريد غير مكتملة على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في “تويتر” الليلة الماضية، تحوي كلمة غريبة لا توجد في اللغة الإنجليزية.

ويبدو أن كلمة covfefe كان يقصد بها coverage، ما يعطي الجملة غير المكتملة معنى “على الرغم من التغطية الإعلامية السلبية المستمرة”….

ويصعب التكهن بما دفع ترامب لارتكاب هذا الخطأ وترك الجملة كما هي، إلا إذا كان التفسير يكمن ربما في أن ترامب، الذي رجع مؤخرا إلى وطنه من وراء الأطلسي، لم يتكيف بعد مع فرق التوقيت!

ومن اللافت أن التغريدة، التي نالت أكثر من 100 ألف إعجاب، بقيت على صفحة الرئيس لعدة ساعات، قبل أن يستبدلها ترامب بتغريدة أخرى تقول: “من يستطيع إدراك المعنى الحقيقي لـ “covfefe” ؟؟؟ استمتعوا!”، ليضيف حلقة جديدة إلى مسلسل مفاجآته في إدارة العلاقات العامة.

و حذف الرئيس  دونالد ترامب تغريدة الـ “covfefe ” ، بعد نحو ست ساعات عكف خلالها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على محاولة تفسير الكلمة غير المفهومة.

وقام ترامب قبل قليل بحذف التغريدة وكتب مازحا :”من يستطيع معرفة المعنى الحقيقي للـ /covfefe/؟؟؟ استمتِعوا”.

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