مقتل موظف في “BBC” وجرح صحفيين في تفجير كابل

أعلنت محطة “BBC” البريطانية عن مقتل سائق أفغاني وإصابة 4 صحفيين يعملون في مكتبها في العاصمة الأفغانية كابل،.

وجاء في بيان صادر عن المحطة البريطانية الأربعاء: “يؤسفنا أن نؤكد مقتل السائق محمد نظير الذي يعمل في “بي بي سي أفغانستان” جراء تفجير كابول الانتحاري اليوم، وقد كان يقل 4 من زملائنا الصحفيين الذين أصيبوا أيضا”.

وأوضح البيان أن الصحفيين الأربعة نقلوا إلى المستشفى، وجروحهم متوسطة.

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مقتل 80 شخصا وإصابة 350 بتفجير وسط كابل

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن صحفيين يعملون في “BBC” وقناة “1TV” المحلية أصيبوا بجروح نتيجة الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية.

هذا وقتل 80 شخصا على الأقل وجرح 350 آخرون في التفجير المذكور صباح اليوم داخل منطقة تضم سفارات أجنبية ومقرات حكومية وسط العاصمة الأفغانية كابل.