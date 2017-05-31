 مقتل موظف في “BBC” وجرح صحفيين في تفجير كابل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات إفطار الصائم في ماينمار العمل والتنمية الاجتماعية تدعو المجتمع للمشاركة في تزويدها ببيانات المحتاجين المتعففين لإدراجهم ببرامج الضمان الخارجية الأمريكية: نساند المملكة ضد أي تهديد ونرفض النفوذ الإيراني الخبيث مقتل موظف في “BBC” وجرح صحفيين في تفجير كابل لغز تغريدة ترامب! .. حذفها بعد أن أشعلت تويتر ويتسائل عن معناها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن طرح 146 وظيفة معلم عراقي مفصول يقتل معلمين فلسطيني وسعودي بمدارس المملكة بالرياض الاخضر يودع مونديال الشباب من دور الـ 16 إطلاق 310 من سجناء الحقين العام والخاص بالشرقية جامعة عبد الرحمن بن فيصل تكرم مسيرة العطاء في الحفل السنوي للمتقاعدين أمانة الاحساء تظفر بجائزة التميز للمحتوى الالكتروني الذكي سفيرا المملكة في ماليزيا وإندونيسيا يكرّمان الملحق الثقافي بمناسبة انتهاء إيفاده

مقتل موظف في “BBC” وجرح صحفيين في تفجير كابل

مقتل موظف في “BBC” وجرح صحفيين في تفجير كابل
المناطق - وكالات

أعلنت محطة “BBC” البريطانية عن مقتل سائق أفغاني وإصابة 4 صحفيين يعملون في مكتبها في العاصمة الأفغانية كابل،.

وجاء في بيان صادر عن المحطة البريطانية الأربعاء: “يؤسفنا أن نؤكد مقتل السائق محمد نظير الذي يعمل في “بي بي سي أفغانستان” جراء تفجير كابول الانتحاري اليوم، وقد كان يقل 4 من زملائنا الصحفيين الذين أصيبوا أيضا”.

وأوضح البيان أن الصحفيين الأربعة نقلوا إلى المستشفى، وجروحهم متوسطة.
إقرأ المزيد
مقتل 80 شخصا وإصابة 350 بتفجير وسط كابل

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن صحفيين يعملون في “BBC” وقناة “1TV” المحلية أصيبوا بجروح نتيجة الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية.

هذا وقتل 80 شخصا على الأقل وجرح 350 آخرون في التفجير المذكور صباح اليوم داخل منطقة تضم سفارات أجنبية ومقرات حكومية وسط العاصمة الأفغانية كابل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>