 الخارجية الأمريكية: نساند المملكة ضد أي تهديد ونرفض النفوذ الإيراني الخبيث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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الخارجية الأمريكية: نساند المملكة ضد أي تهديد ونرفض النفوذ الإيراني الخبيث

الخارجية الأمريكية: نساند المملكة ضد أي تهديد ونرفض النفوذ الإيراني الخبيث
المناطق - واس

أشاد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، بنتائج زيارة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة.

وأوضح أن المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” الذي تم تدشينه في مدينة الرياض، يهدف إلى مكافحة أيديولوجية التطرف وكشفها ودحضها بالتعاون مع حكومات أخرى.

وأكد جونز أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك المملكة العربية السعودية في المجال الأمني لمواجهة التهديدات في المنطقة، وخاصة النابعة من النفوذ الإيراني الخبيث.

وقال: نريد لشركائنا السعوديين في مجال الأمن، أن يكون لديهم ما يحتاجونه لتأمين حدودهم وتأمين منطقتهم، وأن نرسل رسالة قوية بأننا سنقف إلى جانب شركائنا الأمنيين.

وأعرب جونز عن قلقه من التأثير الإيراني في سوريا ، وقال: نحن لا نريد الوجود الإيراني هناك من أجل التوصل إلى حل سياسي أو حل أمني لسوريا، ومن الواضح أن أحد مصادر التطرف، وهو التهديد الإرهابي، يأتي من إيران، وهذا جزء يأتي من الجهاز الإيراني الذي لا يستجيب على الإطلاق للناخب الإيراني.

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