 العمل والتنمية الاجتماعية تدعو المجتمع للمشاركة في تزويدها ببيانات المحتاجين المتعففين لإدراجهم ببرامج الضمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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العمل والتنمية الاجتماعية تدعو المجتمع للمشاركة في تزويدها ببيانات المحتاجين المتعففين لإدراجهم ببرامج الضمان

العمل والتنمية الاجتماعية تدعو المجتمع للمشاركة في تزويدها ببيانات المحتاجين المتعففين لإدراجهم ببرامج الضمان
المناطق - واس

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجتمع وفاعلي الخير، إلى المشاركة في تزويدها ببيانات ومعلومات المحتاج المتعفف، لتسجيله وإلحاقه ببرامج الضمان الاجتماعي بعد التحقق والتثبت من احتياجه وانطباق شروط الاستحقاق عليه وفق نظام الضمان الاجتماعي.
تأتي دعوة الوزارة في إطار خدمة وصال التي أطلقتها مؤخراً للوصول إلى المتعففين، عن طريق فاعلي الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي.
وتبدأ طريقة استخدام الخدمة بالدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط https://sd.mlsd.gov.sa، واختيار خدمة وصال للوصول إلى المتعففين، ويقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، وتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها، أن الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها.
وكانت الوزارة قد تفاعلت مع 4907 طلبات للتسجيل في خدمة وصال التي أطلقتها، وتهدف إلى الوصول إلى المتعففين، حيث تم قبول 634 طلبًا من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلبًا بشكل مبدئي من قبل المكاتب، ويجري التحقق من أهلية الاستحقاق من قبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي.
وكانت منطقة مكة المكرمة قد تصدرت مناطق المملكة في عدد الطلبات الراغبة في التسجيل بخدمة وصال تلتها منطقة الرياض، في حين بلغت أعداد الطلبات التي تلقتها الخدمة 3174 طلبًا للمتعففين من الذكور و 1733 للمتعففات من الإناث.

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