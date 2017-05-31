مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات إفطار الصائم في ماينمار

شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع وجبات إفطار الصائم في مدينة ستوي التابعة لولاية أراكان في جمهورية اتحاد ماينمار.

وحوت الوجبات الجافة والساخنة على المتطلبات الأساسية للأسرة وسيستمر التوزيع حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

يأتي المشروع امتداداً للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز والبالغ عددها 202 مشروع تم تنفيذها من خلال 103 شركاء في 37 دولة في أربع قارات.

