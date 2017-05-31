 مستشفى الملك خالد بنجران يسهم في إنقاذ حياة مقيم اثر تعرضه لحادث دهس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

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مستشفى الملك خالد بنجران يسهم في إنقاذ حياة مقيم اثر تعرضه لحادث دهس

مستشفى الملك خالد بنجران يسهم في إنقاذ حياة مقيم اثر تعرضه لحادث دهس
المناطق- نجران

تمكن مستشفى الملك خالد في نجران من إنقاذ حياة مقيم بعد إصابته بحادث دهس شديد وكان بحالة حرجة للغاية  فاقدا للوعي وبحالة صدمة شديدة مع فقد كمية كبيرة من الدم و إصابة في الرأس وكسور متعددة في الحوض والاطراف السفلى تجاوزت ال 10  كسور ، و على الفور تم إنعاش المريض بالمحاليل الطبية وإنعاشه أيضا بأكثر من 30 كيس دم وصفائح وبلازما ، وقد تم تنويم المريض في العناية المركزة لمدة 5 أيام حتى أستقرت حالته وأستعاد وعيه، وأجريت له عمليات تثبيت بعض كسوره بنجاح ولله الحمد ويرقد المريض حاليا في التنويم ومن المتوقع أن يستطيع المشي بعد إستكمال علاجه الطبي والفيزيائي بإذن الله تعالى .

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